В Татарстане стартует новый поток образовательного проекта «Школа фермера»

30 сентября 2025 года в Республике Татарстан будет дан старт шестому потоку федерального образовательного проекта «Школа фермера». В текущем наборе программа будет реализована по двум новым специализациям: «Животноводство» и «Развитие сельскохозяйственной кооперации».

Проект осуществляется Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Академическая база предоставлена Казанским государственным аграрным университетом.

Основной целью инициативы является формирование у слушателей комплекса профессиональных компетенций, необходимых для создания и устойчивого развития конкурентоспособного агробизнеса. К участию приглашаются как граждане, планирующие начать предпринимательскую деятельность в аграрном секторе, так и действующие фермеры, заинтересованные в повышении своей квалификации.

За время реализации проекта в республике прошли подготовку 179 сельхозтоваропроизводителей. В рамках программы они освоили правовые и финансовые основы ведения хозяйства, современные агротехнологии и разработали стратегии развития своих предприятий. В новом потоке планируется обучить 35 человек.

Прием заявок на участие осуществляется до 7 сентября 2025 года включительно через платформу «Свое Фермерство».