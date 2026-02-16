В Татарстане тренеры и инструкторы получат по миллиону рублей за переезд в малые города

news_top_970_100
Республика
16 февраля 2026  15:33
Автор:
Владислав Косолапкин

Кабинет Министров республики утвердил новую меру поддержки для работников спортивной сферы. Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале правовой информации, специалисты по физической культуре и спорту, решившие переехать в населённые пункты с численностью до 50 тысяч человек, получат единовременную выплату.

Размер компенсации составит 1 миллион рублей. Деньги выплатят однократно при соблюдении двух главных условий: у специалиста должно быть высшее или среднее профессиональное образование, и он должен трудоустроиться на полную ставку по должности, включённой в специальный перечень вакансий.

Кто именно сможет получить выплату и на какие вакансии претендовать, будет определять Министерство спорта Татарстана. Ведомство также будет принимать окончательные решения о назначении компенсаций.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане тренеры и инструкторы получат по миллиону рублей за переезд в малые города
Казанцев ждет многонациональная Масленица: праздничные гулянья пройдут на 17 площадках
В Агрызском районе мужчина погиб при пожаре из-за неосторожного курения
Бескондукторная система сэкономила казанскому электротранспорту 371 млн рублей
Татарстан вышел из зоны риска на рынке новостроек
Казань побила снежный рекорд: за половину февраля выпало полторы месячных нормы
За неделю в Казани задержали 52 пьяных водителя
В Татарстане направят более 2 млрд рублей на развитие центра беспилотных авиасистем