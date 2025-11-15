В Татарстане усилен контроль за соблюдением норм на строительных объектах

Республика
15 ноября 2025  13:08

На строительных площадках Татарстана с начала 2025 года проведено свыше 4 тысяч контрольно-надзорных мероприятий. Мониторинг соблюдения нормативных требований осуществлялся одновременно несколькими ведомствами, сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин.

Саморегулируемые организации в строительной отрасли провели 2 178 проверок, по результатам которых в 1 099 случаях были применены дисциплинарные меры воздействия. Инспекторы Госстройнадзора РТ выполнили 1 569 выездов на объекты и составили 500 протоколов об административных нарушениях.

Главное инвестиционно-строительное управление региона в ходе 2 450 проверок зафиксировало 5 389 случаев несоблюдения трудового законодательства. На текущий момент большая часть нарушений (5 275) уже устранена. Комплексный надзор за строительной отраслью остается приоритетным направлением работы республиканских властей.

