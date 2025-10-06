В Татарстане установилась комфортная осенняя погода

На текущей неделе жителей Татарстана ожидают благоприятные погодные условия, характерные для осеннего периода. Согласно прогнозу республиканского Гидрометцентра, в регионе сохранится преимущественно сухая погода с умеренными температурными показателями.

В понедельник, 6 октября, в западных районах республики отмечалось прохождение атмосферного фронта, вызвавшего местами незначительные осадки. Дневная температура достигала +16 градусов.

Во вторник, 7 октября, метеорологи прогнозируют переменную облачность с отдельными кратковременными дождями. Ночные показатели термометра составят от +3 до -2 градусов в восточных и южных районах, дневные значения ожидаются в диапазоне от +12 до +17 градусов.

Синоптики отмечают, что погодные условия соответствуют сезонным нормам и будут определяться влиянием антициклона, обеспечивающего стабильный характер погоды с умеренными суточными колебаниями температуры.