В Татарстане устранена большая часть нарушений охраны труда на стройках

В Татарстане исправлена значительная часть выявленных нарушений требований охраны труда на строительных объектах. Об этом доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на еженедельном совещании в Доме Правительства РТ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года инспекторы Госстройнадзора провели 83 проверки и вынесли 68 постановлений о привлечении к административной ответственности. Специалисты Главного инвестиционно-строительного управления за этот же период организовали 139 проверочных мероприятий. Всего было зафиксировано 290 нарушений, из которых на сегодняшний день устранены 187.

Министр призвал руководителей муниципалитетов, а также всех участников строительного процесса — заказчиков, застройщиков и подрядчиков — обеспечить безусловное соблюдение норм охраны труда и техники безопасности на всех объектах республики.