В Татарстане утвержден прожиточный минимум на 2026 год

12 ноября 2025  10:22

Правительство Республики Татарстан установило величину прожиточного минимума на предстоящий 2026 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно утвержденным значениям, минимальный доход на душу населения составит 16 098 рублей. Для различных социально-демографических групп установлены дифференцированные показатели: для трудоспособного населения - 17 547 рублей, для пенсионеров - 13 844 рубля, для детей - 15 615 рублей.

Новые значения сформированы в соответствии с требованиями федерального законодательства и Закона Республики Татарстан «О прожиточном минимуме в Республике Татарстан». По сравнению с показателем 2025 года, составлявшим 15 073 рубля, величина прожиточного минимума увеличилась.

