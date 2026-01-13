В Татарстане в 2026 году нацпроект «Семья» охватит 30 социальных объектов

Республика
13 января 2026  10:56

В следующем году в Татарстане в рамках реализации национального проекта «Семья» будет отремонтировано и построено 30 социально значимых объектов. Общий объём финансирования этих работ составит почти 2 миллиарда рублей.

По направлению «Поддержка семьи» запланировано завершение строительства двух новых детских садов: в деревне Куюки Пестречинского района и в посёлке Октябрьский Зеленодольского района.

Значительная часть средств пойдёт на ремонт существующих учреждений. Капремонт ожидает шесть детских садов в Набережных Челнах, Нижнекамском, Высокогорском, Азнакаевском и Бугульминском районах. В программу также вошли 22 объекта культуры: будут построены четыре школы искусств в различных районах республики, отремонтированы сельские дома культуры, библиотеки, театры юного зрителя и краеведческие музеи.

