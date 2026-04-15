В Татарстане в 2026 году планируют построить и отремонтировать более 3,5 тыс. объектов

На 20-м заседании Госсовета РТ премьер-министр Алексей Песошин сообщил, что на эти цели из бюджетов различных уровней направят 146,5 млрд рублей.

В прошлом году в республике отремонтировали 882 многоквартирных дома, что позволило улучшить жилищные условия более 200 тыс. жителей. По программе «Наш двор» привели в порядок 677 дворовых территорий, а также благоустроили 63 общественных пространства, включая 44 парка и сквера.

Песошин подчеркнул, что муниципалитеты должны обеспечить надлежащее содержание уже обновленных объектов. При формировании планов на будущее необходимо синхронизировать работы по благоустройству с программами модернизации коммунальной инфраструктуры и капремонта домов.