В Татарстане в пятницу ожидаются туман и гололедица

Республика
21 ноября 2025  08:10
Автор:
Владислав Косолапкин

В четверг, 21 ноября, в Татарстане сохранится холодная погода без существенных осадков. По данным Гидрометцентра РТ, температура воздуха составит от -2 до +2 градусов.

Особенностью погоды станут утренние туманы, которые местами ожидаются в разных районах республики. Ветер будет южного и юго-восточного направления со скоростью 6-11 м/с.

Специалисты предупреждают о возможности образования гололедицы на отдельных участках дорог. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и дистанцию, а пешеходам — выбирать удобную нескользящую обувь.

Такие погодные условия характерны для этого времени года и требуют повышенного внимания от всех участников дорожного движения.

