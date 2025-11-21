В Татарстане в пятницу ожидаются туман и гололедица

В четверг, 21 ноября, в Татарстане сохранится холодная погода без существенных осадков. По данным Гидрометцентра РТ, температура воздуха составит от -2 до +2 градусов.

Особенностью погоды станут утренние туманы, которые местами ожидаются в разных районах республики. Ветер будет южного и юго-восточного направления со скоростью 6-11 м/с.

Специалисты предупреждают о возможности образования гололедицы на отдельных участках дорог. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность и дистанцию, а пешеходам — выбирать удобную нескользящую обувь.

Такие погодные условия характерны для этого времени года и требуют повышенного внимания от всех участников дорожного движения.