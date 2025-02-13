В Татарстане ведут строгий контроль за мигрантами

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Республика
13 февраля 2025  09:12

В Татарстане активно ведется учет мигрантов, чья численность достигает 100 тысяч человек. Изменения в миграционном законодательстве, вступившие в силу с начала года, ужесточили условия пребывания и работы для иностранных граждан, а также усилили контроль со стороны МВД.

Ключевые моменты:

  • Реестр мигрантов: МВД Татарстана ведет учет всех иностранных граждан, находящихся в республике.
  • Ограничения по срокам пребывания: Максимальный срок пребывания в России теперь ограничен 90 днями в течение календарного года.
  • Запреты на трудоустройство: В 2024 году в ряде сфер занятость мигрантов оказалась под запретом, несмотря на востребованность в строительстве.
  • Новые правила для нарушителей: С 5 февраля действует реестр контролируемых лиц, ограничивающий права иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.
  • Биометрический контроль: Вводится пилотный проект по биометрическому контролю мигрантов в аэропортах.
  • Состав мигрантов: Основной поток мигрантов по-прежнему составляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, при этом увеличивается число приезжих из Туркменистана.
  • Депортации: В прошлом году из России были депортированы более четырех тысяч человек.

Антон Губачев, заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД Татарстана, подчеркнул важность соблюдения новых правил пребывания иностранцев в стране, пишет «Татарстан-24».

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