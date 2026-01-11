В Татарстане вновь ухудшится погода: ожидаются снег, метель и туман

В понедельник, 12 января, в Татарстане ожидается сложная погодная обстановка. По прогнозам синоптиков, ночью и в первой половине дня в республике пройдут сильные снегопады, а в отдельных районах возможна метель.

Гидрометцентр предупреждает о гололедице и снежных заносах на дорогах. МЧС по РТ добавляет, что видимость может ухудшиться до 1–2 километров из-за тумана и снежных зарядов. Дневная температура составит от -3 до -8 градусов.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в этот период. Водителям советуют соблюдать повышенную осторожность, выбирать безопасную скорость и дистанцию. Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в своей безопасности.