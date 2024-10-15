В Татарстане водители двух легковушек сгорели заживо после лобового столкновения

В Чистопольском районе Татарстана страшное ДТП унесло жизни двух человек. Как сообщает прокуратура республики, инцидент случился сегодня около 16:18 на 132 км автодороги Казань-Оренбург. В столкновении столкнулись автомобили «Део Джентра» и «Хонда Цивик».

После лобового столкновения оба транспортных средства загорелись, в результате чего погибли водители.

Фото: © прокуратура РТ

На место аварии выехал прокурор Чистополя Тимур Дияров. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Организована процессуальная проверка, ход которой будет находиться на контроле прокуратуры города.