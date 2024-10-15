В Татарстане водители двух легковушек сгорели заживо после лобового столкновения

news_top_970_100
Республика
15 октября 2024  17:17

В Чистопольском районе Татарстана страшное ДТП унесло жизни двух человек. Как сообщает прокуратура республики, инцидент случился сегодня около 16:18 на 132 км автодороги Казань-Оренбург. В столкновении столкнулись автомобили «Део Джентра» и «Хонда Цивик».

После лобового столкновения оба транспортных средства загорелись, в результате чего погибли водители.

 Фото: © прокуратура РТ

На место аварии выехал прокурор Чистополя Тимур Дияров. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Организована процессуальная проверка, ход которой будет находиться на контроле прокуратуры города.

news_right_column_240_400
Новости
Пробки в Казани достигли отметки 7 баллов: анализ ситуации на дорогах
Минздрав стал лидером по доходам от платных услуг в Татарстане
Минздрав стал лидером по доходам от платных услуг в Татарстане
Татарстанцы могут жаловаться на качество отопления через горячие линии Жилинспекции
В Татарстане водители двух легковушек сгорели заживо после лобового столкновения
В Татарстане водители двух легковушек сгорели заживо после лобового столкновения
В Казани к саммиту БРИКС открылись новые президентские люксы в 13 отелях
В Казани к саммиту БРИКС открылись новые президентские люксы в 13 отелях
Подготовка автомобиля к зимнему сезону для казанцев в среднем обойдется в 16 тысяч рублей
Осенние каникулы в Казани: начало с 21 октября из-за саммита БРИКС
Осенние каникулы в Казани: начало с 21 октября из-за саммита БРИКС
Жительница Казани обманула 63 горожанина на 2,6 млн рублей