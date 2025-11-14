В Татарстане возбуждены уголовные дела против недобросовестных застройщиков ИЖС

Правоохранительные органы Татарстана ведут масштабную работу по защите прав обманутых дольщиков индивидуального жилищного строительства. По поручению Раиса республики с мая 2024 года проводится проверка деятельности компаний-подрядчиков, в отношении которых поступили многочисленные жалобы граждан.

В результате расследования возбуждено 9 уголовных дел против руководителей и бенефициаров строительных организаций. Установлено, что от действий недобросовестных застройщиков пострадало 260 человек на общую сумму 752 млн рублей. В рамках дел наложен арест на имущество обвиняемых для последующего возмещения ущерба.

Для поддержки пострадавших реализуются специальные меры, включая предоставление жилья по программе социальной ипотеки и выплату 1 млн рублей на первоначальный взнос.

Министерство строительства РТ совместно с муниципалитетами осуществляет постоянный мониторинг проблемных объектов ИЖС для предотвращения новых случаев нарушения прав граждан.