В Татарстане возбуждены уголовные дела против недобросовестных застройщиков ИЖС

Республика
14 ноября 2025  14:53

Правоохранительные органы Татарстана ведут масштабную работу по защите прав обманутых дольщиков индивидуального жилищного строительства. По поручению Раиса республики с мая 2024 года проводится проверка деятельности компаний-подрядчиков, в отношении которых поступили многочисленные жалобы граждан.

В результате расследования возбуждено 9 уголовных дел против руководителей и бенефициаров строительных организаций. Установлено, что от действий недобросовестных застройщиков пострадало 260 человек на общую сумму 752 млн рублей. В рамках дел наложен арест на имущество обвиняемых для последующего возмещения ущерба.

Для поддержки пострадавших реализуются специальные меры, включая предоставление жилья по программе социальной ипотеки и выплату 1 млн рублей на первоначальный взнос. 

Министерство строительства РТ совместно с муниципалитетами осуществляет постоянный мониторинг проблемных объектов ИЖС для предотвращения новых случаев нарушения прав граждан.

