В Татарстане впервые наградили победителей конкурса «Родители за безопасность»

В Сабинском аграрном колледже прошла торжественная церемония подведения итогов первого республиканского конкурса «Родители за безопасность». Мероприятие было нацелено на выработку у детей навыков безопасного поведения на дорогах и укрепление связей между семьей и школой в вопросах профилактики ДТП.

На протяжении года младшие школьники вместе с родителями создавали проекты игровых и образовательных площадок по правилам дорожного движения. Лауреатов и призеров поздравили представители Минобрнауки РТ, Госавтоинспекции, «Движения первых» и других профильных ведомств.

Обращаясь к собравшимся, председатель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов подчеркнул, что конкурс — это не просто соревнование, а важный этап в формировании культуры безопасного поведения на дорогах.

По итогам состязания первое место заняли учащиеся второй школы Актанышского района (1–2 классы) и Лаишевской гимназии (3–4 классы). Серебро — у Сабинской гимназии и казанского лицея «Перспектива». Бронза — у лицея №133 «Гаилә» и Поисевской школы Актанышского района. Победители получили путевки в оздоровительные лагеря на Черном море, а также денежные и памятные призы.