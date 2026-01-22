В Татарстане впервые за три года зафиксирован рост числа браков

В республике по итогам 2025 года зарегистрировано позитивное изменение демографической статистики. Впервые за последние три года количество заключенных брачных союзов увеличилось на 1,7%, достигнув 24 097.

Как сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова, рост числа регистраций отмечен как в столице, так и в районах. В Казани количество созданных семей выросло на 2,4% (11 431 брак), в муниципалитетах показатель увеличился на 3%.

Статистика позволяет составить социальный портрет вступающих в брак. Подавляющее большинство пар (70%) создали семью впервые. Наиболее активный возраст для заключения брака у мужчин — 25–29 лет (28% от общего числа), у женщин — 18–24 года (36,7%). При этом брак остается институтом для всех поколений: в прошлом году более 200 пар вступили в союз в возрасте старше 70 лет. Абсолютными рекордсменами стали 92-летний жених и 84-летняя невеста.

Столичные молодожены, как и прежде, отдавали предпочтение символичным датам. Лидером по популярности стало 25 июля, когда свои отношения узаконили 120 пар. Востребованными также оставались другие «двадцать пятые» числа, даже если они выпадали на выходные: 25 мая брак заключили 66 пар, 25 августа — 59 пар. Летние пятницы и субботы в среднем собирали по 85 пар в день.