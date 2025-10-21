В Татарстане врачи провели сложную операцию пациентке с редким заболеванием

В Республиканской клинической больнице Татарстана успешно прооперировали девушку с редким генетическим заболеванием — синдромом Олбрайта-Мак-Кьюна, сообщает пресс-служба больницы. Это заболевание поражает костную систему: кости истончаются, деформируются под тяжестью тела, что приводит к серьезным нарушениям опорно-двигательного аппарата.

Пациентке требовалось удалить желчный пузырь из-за желчекаменной болезни, которая вызывала нестерпимые боли. Однако стандартная операция была невозможна из-за анатомических особенностей, вызванных заболеванием.

Для проведения сложного вмешательства собрали команду специалистов:

Эндоскопист из ДРКБ Алексей Львов обеспечил проходимость дыхательных путей

Анестезиологи-реаниматологи РКБ Давид Латыпов и Гузель Закирова провели анестезию

Хирурги Александр Алыпов и Тохтржон Искандэр Улы выполнили операцию через мини-разрез

Операция прошла успешно, и после восстановления девушку уже выписали из больницы. Этот случай демонстрирует возможности татарстанской медицины справляться со сложными случаями, требующими совместной работы специалистов разного профиля.