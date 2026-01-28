В Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков на ряде автодорог

В Республике Татарстан из-за неблагоприятных погодных условий введены временные ограничения движения для отдельных видов транспорта. Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, меры приняты в связи с обильным снегопадом и ухудшением видимости в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Ограничения распространяются на движение автобусов и грузовых автомобилей на автомобильных дорогах «Казань – Оренбург» на участке с 89-го по 249-й километр, «Чистополь – Нижнекамск», а также «Алексеевское – Альметьевск».

В Госавтоинспекции уточнили, что ограничения будут действовать до стабилизации метеорологической обстановки. Участников дорожного движения просят учитывать данную информацию при планировании поездок и соблюдать требования безопасности.

В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге рекомендуется обращаться за помощью по телефону 8 (843) 533-38-88.

Напомним, вчера движение по трассе «Алексеевское – Альметьевск» было перекрыто полностью.