В Татарстане ввели единовременные выплаты для детей военнослужащих, служащих за рубежом

22 октября 2025  15:14
Владислав Косолапкин

Семьи военнослужащих из Татарстана, которые проходят службу по контракту за пределами России, получат дополнительную поддержку. Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление о единовременной выплате на их детей.

Размер выплаты составляет 20 тысяч рублей на каждого ребенка военнослужащего. Эти деньги будут перечисляться семьям бойцов, заключивших контракт с Министерством обороны РФ для выполнения задач за границей. Речь идет о службе в составе Африканского корпуса — структуры Минобороны, созданной для оперативного реагирования на кризисные ситуации в разных точках мира.

Выплата будет назначаться контрактникам, которые заключили договор начиная с 1 февраля 2025 года. Важно, что эти средства не повлияют на получение других мер социальной поддержки — семьи смогут получать их вместе с другими пособиями.

Финансирование будет осуществляться из резервного фонда Правительства Татарстана, а контроль за выполнением постановления возьмет на себя Министерство труда и социальной защиты республики.

Африканский корпус был сформирован в составе Вооруженных сил России в 2023 году. Как ранее сообщалось, это уникальный проект Министерства обороны, созданный для оперативного реагирования на кризисные ситуации в любой точке мира, где отстаиваются интересы Российской Федерации.

