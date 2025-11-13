В Татарстане выявили некачественное топливо на пяти АЗС

Республика
13 ноября 2025  11:23

В ходе масштабной проверки качества моторного топлива в Татарстане специалисты отобрали почти 300 проб на 150 автозаправочных станциях. Как сообщил начальник отдела управления по обеспечению рационального использования ТЭР Шамиль Гумеров, нарушения были обнаружены на пяти АЗС.

По словам эксперта, основные несоответствия касаются дизельного топлива и связаны с сезонным переходом между различными видами горючего. В республике используется три типа дизеля: летний (до -5°C), всесезонный (до -15°C) и зимний (до -32°C). Проблемы возникают на станциях, где разные виды топлива смешиваются в одном резервуаре.

Гумеров отметил, что крупные сетевые АЗС обычно соблюдают технологический процесс - полностью сливают остатки перед заливкой нового сезонного топлива. На небольших местных станциях, не имеющих собственных лабораторий, нарушения встречаются чаще.

Процедура контроля включает отбор проб непосредственно на АЗС с последующей экспертизой в аккредитованных лабораториях, где проводятся комплексные химические анализы.

