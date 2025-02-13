В Татарстане за 2024 год произошло снижение числа новых компаний

В 2024 году в Татарстане официально ликвидировано более 7,2 тыс. организаций, что на 26% меньше, чем в 2022 году. Об этом сообщает Татарстанстат. При этом количество вновь зарегистрированных компаний составило 6,2 тыс., что на 8,7% ниже показателя 2023 года. Таким образом, число закрытых предприятий превысило количество новых на 16,3%, сообщает РБК.

Лидеры по регистрации и ликвидации компаний

Сфера оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов стала лидером как по созданию новых компаний (1,6 тыс.), так и по их ликвидации (2,2 тыс., или 30,5% от общего числа). В топ-3 отраслей по регистрации также вошли:

- Строительство – 1,1 тыс. новых компаний.

- Обрабатывающие производства – 651 компания.

В то же время в 2024 году в Татарстане не было зарегистрировано ни одной новой компании по производству табачных изделий, кокса и нефтепродуктов.

Иностранные и совместные компании

оличество новых компаний с иностранной собственностью в 2024 году увеличилось до 76 (на 15 больше, чем в 2023 году). Организаций с совместной российской и иностранной собственностью зарегистрировано 28, что почти соответствует показателю прошлого года (29).

Среди ликвидированных компаний с иностранной собственностью зафиксировано 55 организаций (на 21 меньше, чем в 2022 году). Прекратили деятельность 28 компаний с совместной собственностью, что на 8 больше, чем в 2023 году.

Общая статистика бизнеса в Татарстане

На 1 января 2025 года в статистическом регистре Татарстанстата учтено:

- 95,5 тыс. юридических лиц.

- Более 2,5 тыс. филиалов, представительств и обособленных подразделений.

- Около 119,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, включая 2,9 тыс. глав крестьянских (фермерских) хозяйств и 1,6 тыс. частных адвокатов и нотариусов.