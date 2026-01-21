В Татарстане за 4 дня наказали 153 водителей за выезд на встречную полосу

news_top_970_100
Республика
21 января 2026  14:59

За первые четыре дня профилактической операции «Встречная полоса» в Татарстане инспекторы ГАИ задержали 153 водителя, нарушивших правила, выехав на встречную полосу. Мероприятие продлится в республике до конца января.

В Госавтоинспекции напоминают, что именно этот манёвр часто становится причиной тяжёлых аварий. В прошлом году из-за выезда на встречку в регионе произошло 54 ДТП, в которых погибли 28 человек и 92 получили ранения.

За такое нарушение грозит серьёзное наказание: штраф в 7 500 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до шести месяцев. Если нарушение повторится, водитель может лишиться прав уже на целый год.

news_right_column_240_400
Новости
111 миллионов атак отбито: как новые правила ЦБ защищают счета россиян
Татарстанцам напомнили, как технически защититься от мошенников
«Ак Барс» обыграл «Адмирал», забрав 8 очков в дальневосточной выездной серии
Туризм в Татарстане: поток гостей в 2025 году достиг 4,5 млн человек
В Татарстане за 4 дня наказали 153 водителей за выезд на встречную полосу
Два татарстанских лыжника получили приглашения на ОИ-2026
В Татарстане мошенники переключились на детей
«Рубин-2» остался без главного тренера: Гекдениз Карадениз покинул команду