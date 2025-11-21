В Татарстане за день в двух авариях погибли водители, выехавшие на встречную полосу

За один день в Татарстане произошло два смертельных ДТП с одинаковой причиной — выезд на полосу встречного движения, сообщает Госавтоинспекция по РТ. Обе аварии закончились гибелью водителей, нарушивших правила.

В Арском районе 50-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Мужчину пытались спасти медики, но он скончался по дороге в больницу.

Во второй аварии, произошедшей в Высокогорском районе, 37-летний водитель "Лады" также выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Kia. К сожалению, он погиб на месте до приезда скорой помощи.

Эти трагические случаи вновь напоминают о важности соблюдения скоростного режима и правил обгона, особенно на опасных участках дорог.