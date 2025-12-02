В Татарстане за неделю в три раза выросло число больных гриппом

2 декабря 2025  15:07
Елизавета Черкина

В Татарстане с начала сентября продолжается сезонный рост простудных заболеваний. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Она отметила, что на 48 неделе показатель заболеваемости составил 34,3 на 10 тысяч населения. Это прирост по сравнению с предыдущей неделей почти 37%. Тем не менее уровень заболеваемости остаётся ниже эпидемического порога на 15,7%. 

Более половины всех заболевших (55%) — дети. Наибольший прирост наблюдается среди школьников от 7 до 14 лет. Чаще всего болеют самые маленькие: дети до 2 лет — в 5 раз чаще среднего показателя по Татарстану, а дошкольники — в 4 раза чаще.

В вирусной структуре на прошлой неделе среди всех вирусов стали преобладать вирусы гриппа (52%). При этом наиболее распространён — вирус гриппа А (H3N2).

Напомним, ранее мы писали, что в республике на дистанционное обучение перешли 17 классов.

