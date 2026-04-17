В Татарстане за последние 8 лет реализовано свыше 1300 экологических проектов

В Набережных Челнах в рамках всероссийского экологического съезда «Вода России» состоялась панельная дискуссия, посвященная сохранению водных ресурсов и управлению ими. Как сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, участники обсудили лучшие региональные практики.

Заместитель главы Минприроды РФ Максим Корольков подчеркнул, что Россия обладает огромными запасами пресной воды, поэтому обмен опытом между субъектами федерации имеет ключевое значение. Выбор Татарстана для проведения съезда не случаен: республика уже несколько лет подряд становится лидером всероссийской акции «Вода России».

Министр экологии РТ Азат Зиганшин рассказал о результатах системной работы. С 2018 по 2025 год в регионе внедрили почти 1,4 тысячи природоохранных мероприятий. Общий объем финансирования составил около 107 миллиардов рублей, из которых 73 миллиарда — вложения предприятий. Благодаря этим усилиям удалось предотвратить экологический ущерб на 117 миллиардов рублей, а также улучшить качество жизни 3,5 миллиона жителей республики.

С 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» в Татарстане выполнили 30 крупных мероприятий с общим бюджетом 21,6 миллиарда рублей. С 2025 года регион участвует в новом нацпроекте «Экологическое благополучие», где реализуется восемь природоохранных инициатив на сумму около 3 миллиардов рублей. Основные средства направлены на программу «Вода России», включая расчистку реки Мелекески в Набережных Челнах. В планах также экологическая реабилитация реки Челны.

Всего на территории Татарстана, где водой покрыто 6,4% площади, насчитывается более 36 тысяч водных объектов. В завершение сессии участников пригласили на всероссийский субботник в рамках акции «Вода России».