В Татарстане зафиксировано сокращение числа новых компаний с иностранным участием

В прошлом году в Татарстане было зарегистрировано 67 новых предприятий с иностранным капиталом. Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, это на 34% меньше, чем в 2024 году, когда таких компаний создали 102.

«Иностранных инвестиций поступает мало, и поиск инвесторов под конкретные проекты станет одной из ключевых задач на 2026 год», — отметила Минуллина на итоговой коллегии ведомства.

Она подчеркнула, что появление даже такого количества новых компаний в текущих условиях — это результат активной международной деятельности региона. Этому способствуют крупные форумы, проводимые в Казани, такие как «Россия — Исламский мир: KazanForum» и «Ростки». Для упрощения работы с одним из ключевых партнёров в 2025 году в столице Татарстана был открыт специализированный центр содействия инвестициям из Китая.