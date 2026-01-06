В Татарстане закрыли сезон охоты на пернатую дичь

В Татарстане с 5 января завершился сезон охоты на ряд видов пернатой дичи. Под запрет попала добыча боровой, полевой и степной птицы, в том числе с применением подружейных собак.

В Госкомитете республики по биологическим ресурсам напомнили охотникам о необходимости отчитаться по итогам сезона. Сведения о добыче нужно направить туда, где оформлялось разрешение, не позднее чем через 20 дней после закрытия охоты.

В ведомстве подчеркнули, что игнорирование этого требования или нарушение сроков повлечет санкции: нарушителей на год лишат права получать разрешения на добычу любых охотничьих ресурсов.