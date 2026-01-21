В Татарстане запланировано строительство шести школ и трех детсадов

В республике в ближайшее время появятся новые образовательные учреждения: шесть школ и три детских сада. Проекты будут реализованы за счет республиканского бюджета, федеральной программы по развитию сельских территорий и нацпроекта «Семья», сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Дошкольные учреждения возведут в Пестречинском, Зеленодольском районах и Елабуге. Самый крупный детсад, рассчитанный на 340 мест, появится в деревне Куюки, еще два — в поселке Октябрьский и в Елабуге.

Новые школы построят в Агрызе, Буинске и Мензелинске, а также в Кукморском районе, где откроется татарская гимназия. Кроме того, по решению Раиса республики Рустама Минниханова в Казани, в жилом комплексе «Станция Спортивная», возведут школу на 500 учеников, а в Бугульме расширят лицей № 2 за счет нового корпуса на 618 мест.