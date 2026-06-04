В Татарстане запускают грантовую поддержку медиапроектов о сохранении языков

Министерство цифрового развития Республики Татарстан совместно с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» открывают приём заявок на ежегодный конкурс грантов для медиапроектов. Инициатива нацелена на поддержку инициатив, которые способствуют сохранению и развитию государственных языков Татарстана и языков народов республики в информационном пространстве.

Кто может участвовать?

К участию приглашаются авторы медиапроектов, освещающих вопросы языкового многообразия в СМИ и интернете. Конкурс пройдёт в трёх номинациях:

«Лучший проект медиаресурса для сети Интернет»;

«Лучший проект интернет‑акции в поддержку родного языка в сети Интернет»;

«Лучший проект в социальных сетях, популяризирующий и/или сохраняющий родной язык».

Что получат победители?

Авторы лучших работ в каждой номинации получат гранты на реализацию или развитие своих проектов. Общая сумма грантовой поддержки в 2026 году составит 450 тысяч рублей.

Сроки и условия подачи заявок

Приём заявок продлится с 8 июня до 18:00 14 августа 2026 года. Участники могут подать документы двумя способами:

В бумажном виде по адресу: г. Казань, ул. Петербургская, 52, 4‑й этаж, кабинет № 412 (Сектор развития ИТ‑сообщества).

В электронном виде — отправив сканы документов и сам проект на почту: .

Где узнать больше?

Подробную информацию о конкурсе, требованиях к заявкам и критериях отбора можно найти:

на официальном сайте Министерства цифрового развития РТ;

в рамках государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2023–2030 годы».

За дополнительными разъяснениями можно обратиться по телефонам:

8 (843) 231‑77‑61;

8 (843) 231‑77‑52.