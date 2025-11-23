В Татарстане завершается капремонт социальных объектов и домов

Программы капитального ремонта социально-культурных объектов в Татарстане в этом году практически выполнены. Информация прозвучала на совещании под председательством Раиса республики Рустама Минниханова с участием премьер-министра Алексея Песошина и глав районов.

Ключевые результаты:

Соцкультобъекты: Из 34 программ капремонта полностью завершены 33. Не закончен ремонт лишь в трех из 19 медицинских стационаров, общая готовность здесь составляет 93%.

Культура и отдых: Полностью отремонтированы все 27 объектов культуры, а также все детские оздоровительные лагеря.

Жилье: В рамках программы капремонта МКД работы идут в 911 домах по всей республике. На сегодня отремонтированы 798 домов, общая готовность оценивается в 98%.

Подготовка к зиме: Почти все муниципалитеты получили паспорта готовности к отопительному сезону. Исключение — Казань и Азнакаевский район, где необходимо устранить замечания Ростехнадзора.