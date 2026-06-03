Вейпы - не замена сигаретам, а новая ловушка

Ежегодно порядка 10 детей попадают в больницы Татарстана с отравлением от курения вейпов. Онкологи бьют тревогу - никотиновая зависимость молодеет с каждым годом. Накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, врачи и общественники в ИА «Татар-информ» объяснили главное: безопасной дозы никотина нет, а электронные сигареты - это не выход, а ловушка для целого поколения.

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Заместитель главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Степан Криницкий сказал, что чаще всего люди начинают курить еще в подростковом возрасте. В это время психика еще не до конца сформирована, но есть желание быть как взрослые, попробовать что-то новое. Ребенок не думает о том, к чему это приведет. Дети вообще не боятся заболеть и не боятся смерти. В случае с курением развитие технологий привело к тому, что появились новые способы доставлять в легкие никотин. Среди молодежи очень популярны вейпы - их ошибочно считают безопасной заменой обычным сигаретам. Врачи подчеркивают: не надо менять один продукт с никотином на другой, нужно вообще бросать курить. Криницкий добавил, что в Татарстане каждый год около 10 детей попадают к врачам с отравлением после курения вейпов. По его словам, наркологи беседуют с детьми прямо у больничной койки.

Криницкий также отметил, что в последнее время в Министерство здравоохранения РТ поступают жалобы на то, что заведения общепита массово заполняются курильщиками кальяна. Во многих ресторанах кальяны стоят открыто, а ведь это нарушение закона. Доктор объяснил, как с этим бороться. Нужно снять на фото или видео, как в помещении курят кальян, а также меню, где указаны цены на курение кальяна. Сохраните чек об оплате. Если там написано слово «кальян» - это дополнительное доказательство. Потом нужно обратиться к администрации заведения и сказать, что она нарушает закон. После этого подать официальные жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру, а также сообщить о нарушении в полицию.

Врач-онколог РКОД Татарстана Альберт Сигал сказал, что вейпы никто толком не изучал, но это точно не шаг от сигарет к чему-то менее вредному. Это просто подсаживание целого поколения на новый способ получать никотин, а последствия от этого мы увидим лет через 15 - 20. Сигал отметил, что на сегодняшний день исследования уже доказали прямой вред от обычных сигарет. Они вызывают рак гортани, легкого, пищевода, желудка. Никотиновую зависимость врачи считают сопутствующей болезнью.

Доктор подчеркнул, что существует миф: мол, люди иногда не пьют и не курят, но все равно болеют раком. На самом деле есть статистика: 80% пациентов онкодиспансера Татарстана - это курильщики. Так что лучше не курить!

- В моей практике был пациент, бывший спецназовец ГРУ, который курил 60 лет, начиная с 16-летнего возраста, - рассказал Сигал. - Его легкие были в ужасном состоянии. Перед тем как идти к пульмонологу, он все же смог отказаться от обычных сигарет на две - три недели. На снимке мы увидели уже другие легкие. Мужчина смог продержаться без никотина около двух месяцев. Ему сделали операцию, после которой он снова вернулся к своей вредной привычке, но сам случай все равно примечательный. Пациент сделал для себя почти невозможное - отказался от курения хотя бы на время.

Координатор регионального отделения общероссийской организации «Общие дела» Роберт Гатауллин рассказал о том, как общественники занимаются профилактикой. Он отметил, что начинать надо уже с первых классов школы, потому что каждый год дети начинают пробовать никотин все раньше. Волонтеры проводят интерактивные занятия: показывают видео на тему курения, а потом обсуждают его с ребятами. Кроме того, активисты организации сами создают мультфильмы о том, как вредно зависеть от табака. Первые два мультфильма - «Опасное погружение» и «Тайны едкого дыма» - вызвали большой интерес у публики, а также много откликов от родителей и детей. В планах - третий мультфильм. Он будет про электронные сигареты. Гатауллин уверен, что подрастающему поколению надо предлагать кумиров, которые ведут здоровый образ жизни и подчеркивают, что сами не попали в никотиновую эпидемию.