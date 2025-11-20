Верховный муфтий России наградил муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина орденом «Вера и честь»

20 ноября 2025  14:38
Автор:
Владислав Косолапкин

В ходе торжественного приема, посвященного 45-летию духовного служения Верховного муфтия России Талгата хазрата Таджуддина, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин был удостоен высокой награды — ордена «Вера и честь».

Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Республики Татарстан, награда вручена за значительный вклад Камиля хазрата в духовно-нравственное возрождение общества, сохранение традиционного духовного наследия, а также за укрепление мира и согласия между народами и последователями традиционных конфессий России.

Торжественная церемония прошла в рамках празднования юбилея Верховного муфтия Талгата хазрата Таджуддина, который вот уже 45 лет несет духовное служение на благо мусульман России.

