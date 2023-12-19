Видеоплатформы могут начать автоматически переводить детский контент на татарский

Она указывает, что дети смотрят большое количество видеоконтента на неродном языке, что ведет к формированию русского языка как первого у них. Однако, по словам автора, существуют технические возможности решить эту проблему.

«Если платформы будут обязаны автоматически переводить видео на татарский язык для пользователей из Республики Татарстан, которые интересуются детским контентом, то дети смогут потреблять татароязычный контент и общаться на татарском языке. Однако, функция должна быть доступна только при разрешении родителей», - прокомментировала Лилия Косолапова.

Автор инициативы считает, что просмотр видеоконтента на татарском языке будет поддержан и русскоязычными родителями, так как дети будут изучать новый язык. Она также считает, что это поможет снизить негативное отношение родителей к просмотру развлекательных видео. Лилия предлагает принять постановление, которое будет регулировать работу видеосервисов провайдеров на территории Республики Татарстан.