Виновато ли глобальное потепление в аномальном майском похолодании?

Как это связано с глобальным потеплением, рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Майское похолодание случалось в последние годы не раз. Это может показаться странным: где же глобальное потепление? Одним из объяснений со стороны ученых является сильная переменчивость погоды весной и осенью. Идет смена циркуляции с зимней на летнюю или наоборот, и ничего необычного в этом нет. Похолодание в мае считается совершенно нормальным. За многолетний период наблюдений замечено, что холода всегда возвращаются на фоне потепления и обычно остаются на пару недель. Но похолодание похолоданию рознь. Нынешнее - с морозами и снегопадами - вполне заслуженно считается экстремальным.

И исследователи климата прослеживают парадоксальную связь подобных арктических вторжений в мае с глобальным потеплением. Глобальная температура в европейской части России и южной Сибири бьет рекорды, при этом все чаще зимы становятся аномально холодными, а в теплое время года наблюдается возврат холода.

Одной из причин ученые считают стремительное сокращение площади морских льдов в Арктике, где процесс потепления идет быстрее, чем на других территориях нашей планеты. Льды тают, растет площадь открытой воды. А вода, поглощая больше солнечного тепла, нагревается и усиливает процесс потепления. В результате сокращается разница температуры между полярными широтами и тропиками. А именно эта разница влияет на движение воздушных масс. Когда она большая - воздушные потоки активно несут в наши умеренные широты тепло.

Но на фоне глобального потепления разница температуры сокращается, и это отражается на стабильности так называемого стратосферного полярного вихря, который, вращаясь вокруг Северного полюса, удерживает холодные воздушные массы ближе к Арктике. В условиях глобального потепления стабильность этих процессов нарушается. Массивы холодного воздуха «отрываются» от ледяного вихря и выбрасываются на континентальную территорию России, подолгу застревая в умеренных широтах. Этим и объясняется периодическое похолодание в мае, в котором воздух и поверхность почвы еще недостаточно прогреты.

Интересно посмотреть погодные данные из климатического архива по Казани за 9 мая 1945 года. Наблюдалась очень холодная погода: cреднесуточная температура оказалась ниже нормы на 5 градусов. Минимальная температура воздуха была 3,4 градуса тепла, максимальная днем - 12,4 градуса тепла. Прошел слабый дождь, а накануне был сильный ливень.

В целом май 1945 года почти на 6 градусов был холоднее многолетней нормы. В течение мая выпало 51 мм осадков, что составило 136% от нормы, осадки выпадали преимущественно в виде снега и мокрого снега. Отмечались два мощных вторжения холода: с 1 по 3 мая температура была до 2 градусов мороза, 11 и 12 мая - до 2 - 3 градусов мороза.

Нынешнее майское похолодание в первой десятидневке по интенсивности похоже на холодный май 1945 года. Но в 1945 году низкая температура удерживалась до последних дней мая, когда минимальная температура преобладала в значениях всего 2 - 3 градуса тепла, отклонение от нормы составляло 6 - 8 градусов ниже многолетних значений.

Нынче же ближе к середине месяца все-таки ожидается повышение температуры сначала до нормы, в третьей декаде максимальная температура постепенно повысится до 25 градусов.