Владельцы квартир без счетчиков в Татарстане теперь платят за воду вдвое дороже

В Татарстане значительно выросли тарифы на холодную воду для собственников жилья, где не установлены индивидуальные приборы учёта. Согласно вступившим в силу поправкам, теперь к стандартному нормативу применяется повышенный коэффициент — 3 вместо прежнего 1,5.

Для казанцев это выражается в конкретных цифрах: владелец квартиры с ванной и газовой колонкой теперь заплатит за кубометр воды 928,9 рубля на человека вместо 464,5 рублей. В высотных домах выше 12 этажей тариф составит 765,2 рубля на прописанного.

Изменения не коснутся только тех случаев, когда техническая возможность для монтажа прибора отсутствует. Во всех остальных ситуациях установка, замена или своевременная поверка счётчика воды становится единственным способом избежать тройных начислений.