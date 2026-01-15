Власти РТ утвердили меры для сокращения очередей в стационарах для пожилых

Республика
15 января 2026  22:05

Правительство Татарстана утвердило трёхлетнюю программу, направленную на сокращение очередей и улучшение условий жизни пенсионеров и людей с инвалидностью в стационарных учреждениях. Комплекс мер будет действовать с 2026 по 2028 год.

Согласно плану, будут внесены изменения в законодательство, упрощающие процедуру заселения в дома-интернаты. Особое внимание уделят медицинской помощи: в штат поликлиник введут ставки врачей-гериатров, а также расширят сеть профильных отделений.

Также власти намерены активно развивать систему надомного ухода, включая долговременную поддержку. Планируется, что к 2028 году социальное обслуживание на дому будет оказываться более чем 16 тысячам жителей республики.

Программа включает ежегодный капитальный ремонт зданий интернатов и выделение субсидий некоммерческим организациям, работающим в этой сфере.

