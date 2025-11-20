Воинские захоронения в Татарстане включат в реестр памятников культуры

В Татарстане продолжается работа по сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Комитет республики по охране объектов культурного наследия включит захоронения советских воинов в единый государственный реестр. Эта работа особенно актуальна в год 80-летия Победы.

Среди объектов, которые получат статус памятников культурного наследия:

В Зеленодольске на Старом городском кладбище находится захоронение воинов, умерших в эвакогоспитале № 3656. На памятном знаке высечены имена 28 погибших солдат.

В Бавлах на площади Победы расположен мемориальный комплекс с бюстами четырех Героев Советского Союза, включая Ивана Зиновьева и Михаила Панарина.

В Нурлате на кладбище поселка Тарн-Варн покоятся десять солдат, скончавшихся в эвакогоспитале № 3654.

В поселке Васильево на православном кладбище находится захоронение советских воинов, умерших от ран в эвакогоспитале № 3652. Памятник увековечивает имена 25 погибших.

Все экспертные заключения проходят общественные обсуждения. Присвоение статуса объектов культурного наследия обеспечит государственную охрану этих памятников, их сохранность для будущих поколений и будет способствовать патриотическому воспитанию жителей республики.