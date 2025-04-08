Волонтеры культуры Татарстана подвели итоги 2024 года и наметили планы

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Город
8 апреля 2025  09:53

В новом здании Татарского академического театра им. Г. Камала прошла церемония подведения итогов работы волонтеров культуры за 2024 год. Замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин вручил активистам благодарственные письма.

В прошлом году программа «Волонтеры культуры» работала в рамках нацпроекта «Культура», а с 2025 года будет развиваться в контексте проекта «Семейные ценности».

Итоги и достижения

Руководитель регионального отделения Гульфия Мутугуллина сообщила, что в 2024 году:

  • проведено 1500+ мероприятий;

  • зарегистрировано 13 250 волонтеров на платформе «Добро.ру»;

  • открыто 15 представительств движения, включая 5 районов и Казань;

  • созданы добровольческие центры на базе Детской библиотеки им. Р. Миннуллина и Художественного училища им. Н. Фешина.

Наиболее активными стали Аксубаевский, Азнакаевский, Высокогорский, Ютазинский, Тюлячинский и Сармановский районы.

Планы на 2025 год

  • открытие новых отделений и культурных волонтерских центров;

  • участие во всероссийских акциях «Декламируй» и «Сохраняем наследие вместе»;

  • в Год защитника Отечества и 80-летия Победы — восстановление памятников и мемориалов с привлечением 500+ волонтеров.

Дамир Натфуллин подчеркнул важность вовлечения добровольцев в сохранение культурного наследия. В 2024 году уже прошла акция «Культура Памяти» по благоустройству мест захоронений выдающихся деятелей.

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