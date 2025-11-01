Волшебники не опаздывают: в Казани открылся XXXIV международный фестиваль «Зиланткон»

«Волшебник не опаздывает. Он приходит именно тогда, когда нужно». С этих слов Толкина в Казани началась пресс-конференция, посвященная открытию тридцать четвертого международного фестиваля фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон». Атмосфера сразу стала волшебной: казалось, что встреча с чудом — это не случайность, а четко спланированное событие.

Создают это чудо удивительные люди, чьи профессии и увлечения сплелись воедино. Руководитель конвента Борис Фетисов видит миссию «Зиланткона» в «удержании сложности мира». В наше время, когда все вокруг стремится к упрощению, фестиваль предлагает окунуться в настоящее многообразие: здесь есть абсолютно всё — от философских литературных споров до уроков исторических танцев. «Как у Шекли: "И еще мы выгуливаем собак"», — с улыбкой отмечает Борис.

А вот историк костюма, экскурсовод и лектор Музея русского импрессионизма Марьяна Скуратовская, которая курирует костюмерное направление больше десяти лет, говорит об «удержании красоты». Она каждый год поражается неиссякаемой фантазии участников, которая находит воплощение в потрясающих нарядах и образах.

Не менее колоритен и Вячеслав Рожков, который сам себя в шутку называет «древним пнем» ролевого движения, ведь он участвует в играх аж с 1992 года. В обычной жизни он — главный инженер серьезной IT-компании, а на фестивале погружается в футурологию. По его словам, ролевики — люди незашоренные, им интересно абсолютно все, от быта неандертальцев до тонкостей искусственного интеллекта.

Завершает этот пестрый портрет Рустем Якупов, ученый-геолог и бард. Он рассказал, как «Зиланткон» стал настоящей колыбелью для авторской песни. Многие известные исполнители, та же Хелависа, начинали свой путь именно здесь, и сегодня концерты фестиваля по своему уровню и накалу страстей не уступают крупным бардовским слетам.

А что же ждет гостей на самом фестивале? Он проходит с 1 по 4 ноября в ДК Ленина в соцгороде, и хотя основные события запланированы на 2 и 3 ноября, все четыре дня будут наполнены событиями. Программа из более 300 мероприятий гарантирует, что каждый гость соберет для себя свой собственный, уникальный маршрут.

Главным событием этого года станет мюзикл «Последние испытания» в исполнении Московского театра сказки Нахимовской, который покажут 3 ноября. История этого спектакля уходит корнями на «Зиланткон» 1998 года. Это мощная история о маге, жаждущем стать богом ценой разрушения всего мира. Этот спектакль — не только смелый творческий и финансовый эксперимент, но и яркая иллюстрация главной темы фестиваля в этом году — «Власть».

В тот же день, 3 ноября, пройдет и традиционный конкурс костюмов — красочное шоу, где участники демонстрируют свою власть над образом и безграничную фантазию. Марьяна Скуратовская уверена: если вы можете выбрать для посещения всего один день, пусть это будет именно третье ноября — день мюзикла и костюмированного карнавала.

Любителей музыки и поэзии ждут настоящие турниры менестрелей. Это не просто концерты, а самые настоящие поэтические дуэли, где участникам дают тему, и они должны здесь и сейчас ответить на нее подходящей песней. Зрелище получается захватывающим! А для тех, кто и сам хочет научиться, работают мастер-классы по гитаре, вокалу и сценическому движению.

Для гостей с аналитическим складом ума приготовили дискуссии о будущем. Вячеслав Рожков приглашает на горячие обсуждения о том, как искусственный интеллект будет взаимодействовать с человечеством. Гостей ждут не только теории, но и практика: например, мастер-класс по использованию нейросетей для создания сценариев ролевых игр.

Ну и конечно, никакой фестиваль не обходится без танцев! Хотите оказаться на настоящем балу? Пожалуйста! Не умеете? Не беда — на «Зилантконе» опытные педагоги проводят мастер-классы как для новичков, так и для искушенных танцоров. Здесь можно кружиться в вальсе или попробовать себя в старинных паване и минуэте.

Отдельный мир — это сами ролевые игры. Гостей ждут и презентации грядущих масштабных проектов, и глубокие разговоры о психологическом и педагогическом аспектах игрового мира. «Если вы хотите этим увлечься, вы отсюда не выйдете», — с улыбкой предупреждает Вячеслав Рожков.

Организаторы особенно рекомендуют приходить семьями — для юных гостей предусмотрена специальная, продуманная программа.

«Мы тут сидим, такие все серьезные. А рассказывать про фестиваль — это как есть конфетку в бумажке, — образно заключил Вячеслав Рожков. — Приходите, можете мозгами постучать, песню спеть, да просто посидеть. Потому что там хорошо. Я сюда езжу уже 30 с лишним лет».

Сложно придумать более заманчивое приглашение. «Зиланткон» ждет всех, кто готов на несколько дней поверить в чудо и изменить ход будущего — пусть даже пока только своего собственного.