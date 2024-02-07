Воздух чище - жалоб меньше и выше экономический эффект

Главным спикером заседания, которое состоялось 1 февраля, был министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Он уверенно по памяти назвал ключевые цифры, характеризующие экологическую ситуацию в республике.

По его словам, за последние шесть лет на природоохранные мероприятия Татарстан направил 60,5 млрд рублей. Это не только бюджетные деньги (их всего 17,9 млрд рублей), но и средства, выделенные разными предприятиями республики. Щадриков несколько раз подчеркнул, что у самих промышленных гигантов есть полное понимание того, что экологическими проблемами надо заниматься. В регионе ситуация изначально непростая, поскольку он является крупным промышленным центром страны. И прежде всего нефтехимическим, что едва ли благоприятно может сказываться на окружающей среде. Но, с одной стороны, валовой региональный продукт за 30 лет в Татарстане вырос в три раза (в сопоставимых ценах). А с другой, выбросы в атмосферу уменьшились на 24,8%. Все экологические мероприятия, проводимые в Татарстане, кардинально улучшили жизнь миллионов татарстанцев, заявил министр. И они это почувствовали.

Щадриков привел в пример Нижнекамский промузел. В 2018 году отсюда было 568 жалоб на качество атмосферного воздуха, а по итогам прошлого года их количество сократилось до 60.

Доктор химических наук, вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков поддержал коллегу. «РАН инициировала значимые работы, связанные с новыми технологиями по переработке нефти. И там обязательным блоком идет решение экологических вопросов и того, что связано с отходами - жидкими и поступающими в атмосферу. Это будет экономика полного замкнутого цикла», - разъяснил он проводимую на нижнекамских предприятиях работу. По словам ученого, местное население должно почувствовать положительный эффект уже в ближайшее время.

В своем выступлении Щадриков рассказал о реализации национального проекта «Экология» в Татарстане. Он отметил, что в рамках проекта «Чистая страна» завершена рекультивация Самосыровского полигона. По проекту «Оздоровление Волги» завершен демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища. В 2024 году завершится проект рекультивации иловых полей - одного из наиболее крупных объектов накопленного вреда, представлявшего угрозу Волге.

Про важность сохранения малых рек сказал председатель отделения Российского географического общества в Татарстане Дмитрий Шиллер. Он, в частности, заявил: «Более трех тысяч рек в регионе погибли. Проект очистки малых рек необходим».

С экономической точки зрения республика в плюсе: вложили 60,5 млрд рублей, при этом предотвратили ущерб на более чем 65 млрд рублей.

И население, ради которого, собственно, и проводят все вышеперечисленные мероприятия, высоко оценивает эти усилия госорганов и предприятий. Во всяком случае об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в Татарстане АНО «Диалог Регионы» в РТ. Ее руководитель Марсель Гильмеев презентовал их на заседании клуба.

По его словам, 95% опрошенных сказали, что учитывают состояние экологии при рассмотрении вопроса о переезде. Около 71% участников опроса оценивают выше среднего экологическую ситуацию в нашем регионе. Причем этот факт выражен в конкретных цифрах: из 5 баллов татарстанцы поставили 4,6 - 4,7 работе по таким направлениям, как «Улучшение качества воды», «Воспроизводство лесов», «Рекультивация свалок», «Снижение объема выбросов в атмосферу».