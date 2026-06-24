Вознесенский тракт: 19 тыс. машин в день и 14% поездок без оплаты

Около 14% автомобилистов не оплачивают проезд по платному участку Вознесенского тракта в Казани. Об этом на брифинге заявил министр транспорта РТ Фарит Ханифов, призвав водителей быть добросовестными пользователями скоростной магистрали.

Стоимость проезда для легковых машин вне часов пик составляет 90 рублей. При этом штраф за неоплаченный проезд достигает 1,5 тыс. рублей. Ханифов подчеркнул, что разница существенна, а ведомство уже выписывает постановления и штрафы нарушителям. Поднимать тарифы в ближайшее время не планируется.

Дорога работает по безбарьерной системе «Свободный поток» — без шлагбаумов, с автоматической фиксацией нарушителей. Среднесуточный трафик на трассе достигает 19 тыс. машин. Вознесенский тракт перераспределяет около 30% потока, ранее проходившего по Мамадышскому тракту, что подтверждает его эффективность и востребованность у горожан.