Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов достиг отметки в 200 побед в КХЛ

Вратарю «Ак Барса» Тимуру Билялову покорилась отметка в 200 побед в чемпионатах КХЛ – символического рубежа голкипер достиг в гостевой игре с «Адмиралом» (5:2). Билялов стал четвёртым вратарём в истории лиги, добравшимся до 200 побед. Голкипер «барсов» уступает Василию Кошечкину (378), Александру Ерёменко (299) и Константину Барулину (258) – все вратари уже завершили игровую карьеру.

163 победы Билялов одержал в регулярных чемпионатах, 37 – в плей-офф. В составе «Ак Барса» из 200 побед вратарь одержал 184.