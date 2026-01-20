Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов достиг отметки в 200 побед в КХЛ

news_top_970_100
Спорт
20 января 2026  11:46
Автор:
Эдгар Витковский
Автор фото: ak-bars.ru

Вратарю «Ак Барса» Тимуру Билялову покорилась отметка в 200 побед в чемпионатах КХЛ – символического рубежа голкипер достиг в гостевой игре с «Адмиралом» (5:2). Билялов стал четвёртым вратарём в истории лиги, добравшимся до 200 побед. Голкипер «барсов» уступает Василию Кошечкину (378), Александру Ерёменко (299) и Константину Барулину (258) – все вратари уже завершили игровую карьеру.

163 победы Билялов одержал в регулярных чемпионатах, 37 – в плей-офф. В составе «Ак Барса» из 200 побед вратарь одержал 184.

news_right_column_240_400
Новости
Испанский поворот «Рубина»
Испанский поворот «Рубина»
Московское «Торпедо» арендовало вратаря «Рубина»
СНТ, кооперативы и фермеры РТ переходят на электронную регистрацию недвижимости
Рустаму Минниханову присвоили звание «Почетный строитель России»
В Казани безработица остается рекордно низкой, но в IT стало сложнее найти работу
В Татарстане айтишников переучивают на электриков и сварщиков
В Татарстане айтишников переучивают на электриков и сварщиков
Как подружиться с белкой в казанском парке?
Как подружиться с белкой в казанском парке?
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов достиг отметки в 200 побед в КХЛ