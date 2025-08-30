Вратарь Игорь Бобков покинул «Нефтехимик»

news_top_970_100
Спорт
30 августа 2025  08:12
Автор:
Эдгар Витковский

Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о расторжении контракта с 34-летним вратарём Игорем Бобковым, сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон. Бобков присоединился к нижнекамцам в декабре 2024 года, заключив контракт до мая 2026 года. С того момента он провёл за «Нефтехимик» три матча, потерпел три поражения, пропустил 11 шайб, отразив 86,1% бросков.

За время поедсезонной подготовки в 2025 гоуд Бобков пропустил две шайбы от «Ижстали» (5:2), заработав четыре минуты штрафа, а также пять голов от «Локомотива» (2:5).

news_right_column_240_400
Новости
Вратарь Игорь Бобков покинул «Нефтехимик»
«Рубин» подписал игрока «Зенита-2»
Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября 2025 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября 2025 года
В Казани открылся современный Центр фехтования
Как отмечали 1000-летие любимой Казани: история в фотографиях
Как отмечали 1000-летие любимой Казани: история в фотографиях
Кирилл Охоткин официально вступил в должность ректора КНИТУ-КАИ
Эксперты журналистики рассказали о своей профессии юным авторам
Эксперты журналистики рассказали о своей профессии юным авторам
Kazan Digital Week 2025 соберет участников из 50 стран