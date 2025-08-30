Вратарь Игорь Бобков покинул «Нефтехимик»

Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о расторжении контракта с 34-летним вратарём Игорем Бобковым, сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон. Бобков присоединился к нижнекамцам в декабре 2024 года, заключив контракт до мая 2026 года. С того момента он провёл за «Нефтехимик» три матча, потерпел три поражения, пропустил 11 шайб, отразив 86,1% бросков.

За время поедсезонной подготовки в 2025 гоуд Бобков пропустил две шайбы от «Ижстали» (5:2), заработав четыре минуты штрафа, а также пять голов от «Локомотива» (2:5).