Все 65 территориальных избиркомов Татарстана будут обновлены до конца года

В Татарстане начался процесс формирования новых составов всех 65 территориальных избирательных комиссий. Соответствующее постановление было принято на заседании Центральной избирательной комиссии республики.

Обновление комиссий связано с истечением срока полномочий действующих составов, которые работали с 2020 по 2025 год. На весь процесс формирования новых комиссий отведено два месяца.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев подчеркнул важность этого события, отметив, что именно эти новые составы комиссий будут организовывать все основные выборы ближайших лет. Им предстоит провести выборы в Государственную Думу в 2026 году, выборы депутатов Госсовета Татарстана в 2029 году, а также выборы Президента России и Главы республики в 2030 году.

Глава республиканского избиркома заверил, что все этапы формирования комиссий будут проходить максимально открыто и в строгом соответствии с избирательным законодательством.

Согласно Избирательному кодексу Татарстана, предлагать кандидатуры в состав территориальных комиссий могут политические партии, общественные объединения, собрания избирателей, органы местного самоуправления, а также действующие территориальные избирательные комиссии.

Прием предложений по кандидатурам продлится с 23 октября по 21 ноября 2025 года.