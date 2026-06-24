Все призовых места на олимпиаде «НОВАМЕД 2026» завоевали больницы Татарстана

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Республика
24 июня 2026  16:52

Медучреждения Татарстана заняли весь пьедестал почета на всероссийской олимпиаде «НОВАМЕД 2026», где соревновались команды из разных регионов России. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Первое место завоевала команда Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана, а один из ее участников, Марат Фатыхов, был признан лучшим медбратом. Серебряными призерами стала Станция скорой медицинской помощи Казани. Третье место заняла Детская республиканская клиническая больница. Таким образом, все награды высшего достоинства остались в республике.

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