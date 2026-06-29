Вузам Татарстана выделили более 23,3 тыс. бюджетных мест

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Республика
29 июня 2026  12:40

В текущем году вузы Татарстана получили свыше 23,3 тысячи бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Из них 550 мест распределены между негосударственными образовательными учреждениями. Об этом на брифинге в Доме Правительства РТ сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

По словам главы ведомства, за последние три года число бюджетных мест увеличилось на 6%, по сравнению с прошлым годом — на 1%. Основной объем мест (60%) сосредоточен в трех крупнейших вузах: КФУ (более 7,8 тыс.), КНИТУ (свыше 4 тыс.) и КНИТУ-КАИ (более 2,7 тыс.).

Наибольшее количество бюджетных мест традиционно выделено на педагогические и инженерно-технические направления — среди них образование, информатика, энергетика, машиностроение, химические технологии и строительство. Распределение по профилям в этом году практически не изменилось. Всего в Татарстане приемную кампанию ведут 45 вузов, из которых 28 — государственные. Прием документов на 2026–2027 учебный год стартовал 20 июня.

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