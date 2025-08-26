Выставка «Сокровища Якутии» проходит в Казанском Кремле

В Выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля открылась выставка «Сокровища Якутии. Казань – 2025».

Здесь можно увидеть уникальное собрание самородков драгоценных металлов и камней, ювелирные изделия из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Саха (Якутия). Коллекцию якутского серебра и других артефактов, созданных мастерами в период с XVII по XXI века, представил Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского.

В церемонии открытия выставки приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

- Я очень рад, что татарстанцы вживую увидят знаменитый алмаз, который мы назвали в честь 100-летия Татарской АССР. Увидите много также других именных алмазов нашей республики. В последние годы мы присваиваем алмазам имена героев России, которые сегодня сражаются на специальной военной операции. Так же на выставке представлены прекрасные произведения искусства из драгоценных камней, мамонтовой кости. Уверен, такие проекты сближают наши регионы, сближают наши республики, – подчеркнул Айсен Николаев.