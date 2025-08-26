Выставка «Сокровища Якутии» проходит в Казанском Кремле

news_top_970_100
Республика
26 августа 2025  11:10
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

В Выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля открылась выставка «Сокровища Якутии. Казань – 2025».

Здесь можно увидеть уникальное собрание самородков драгоценных металлов и камней, ювелирные изделия из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Саха (Якутия). Коллекцию якутского серебра и других артефактов, созданных мастерами в период с XVII по XXI века, представил Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского.

В церемонии открытия выставки приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

- Я очень рад, что татарстанцы вживую увидят знаменитый алмаз, который мы назвали в честь 100-летия Татарской АССР. Увидите много также других именных алмазов нашей республики. В последние годы мы присваиваем алмазам имена героев России, которые сегодня сражаются на специальной военной операции. Так же на выставке представлены прекрасные произведения искусства из драгоценных камней, мамонтовой кости. Уверен, такие проекты сближают наши регионы, сближают наши республики, – подчеркнул Айсен Николаев.

  • Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

    Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

news_right_column_240_400
Новости
Выставка «Сокровища Якутии» проходит в Казанском Кремле
Свыше 7,5 тысячи татарстанцев выбрали место голосования через сервис «Мобильный избиратель»
Сказочные феи, странствующий фотограф и чай масала: в Казани прошел фестиваль «Крутушка»
Сказочные феи, странствующий фотограф и чай масала: в Казани прошел фестиваль «Крутушка»
«Новая волна»: завершается неделя звездной музыки в Казани
«Новая волна»: завершается неделя звездной музыки в Казани
В Казани трамвай сбил пешехода насмерть на проспекте Ямашева
На 92-м году жизни скончался Почетный гражданин Казани Урал Закиров
УНИКС представил план предсезонной подготовки
В парках и скверах Казани оборудовали 200 точек доступа бесплатного Wi-Fi