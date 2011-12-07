Гороскоп на 7-13 июня

Овен

В начале недели хорошо пойдут дела, связанные с профессиональной деятельностью. Но трудности в общении с родными могут спровоцировать на спонтанные и необдуманные поступки. Иногда стоит действовать мягче и не идти на конфликт там, где стоит просто переждать и все сделать по-своему.

Телец

Звезды обещают прекрасный период, наполненный везением в любых сферах. В конце недели обратите внимание на совместный досуг, где вы весело проведете время. Но будьте внимательны в пути: пробки и штрафы, поломки могут испортить настроение.

Близнецы

Настало время составить план достижения ближайшей цели. С середины недели начните действовать по данному плану, расставляя приоритеты и выполняя поставленные задачи. В начале лета будет легко найти правильный подход к руководству и деловым партнерам.

Рак

Довольно успешный период, который поможет преуспеть и в профессии, и в отношениях. Но контролируйте свой эгоизм. Желание пожить в свое удовольствие вступит в противоречие с планами близких, обостряя отношения. Решить эту проблему помогут проверенные люди.

Лев

С первых дней недели проявите сдержанность и корректность в рабочих отношениях. Займитесь повседневными делами, обратите внимание на здоровье. Профилактика заболевания легче его лечения: начните с прогулок на свежем воздухе, соблюдения режима дня.

Дева

В начале недели сможете быстро решить дела, связанные с различными инстанциями. На работе стоит заключать важные сделки, подписывать контракты. Уик-энд проведите с приятными вам людьми - это поднимет настроение, поможет благополучно разрешить затянувшийся конфликт.

Весы

В начале лет надо быть готовыми к различным сюрпризам. Появится возможность подработать или успешно сменить место работы. Поддержите близких друзей и родственников, но не берите их проблемы на себя. Удачное время по решению вопросов выплаты долга.

Скорпион

Первые дни на этой неделе принесут неприятности в общении. Не провоцируйте скандалы с окружающими. Займите себя активной работой и повседневными делами. Выходные посвятите активному отдыху на свежем воздухе или путешествию по интересным местам с друзьями.

Стрелец

Проблемы на работе и в семье потребуют активных действий по их решению. Не планируйте ничего ответственного, особенно на середину недели. Уделите больше внимания детям и престарелым родственникам. Проведите праздничные дни в узком домашнем кругу, желательно за городом.

Козерог

Неделя хороша для восстановления старых связей или приобретения новых. Не принимайте близко к сердцу высказывания окружающих, игнорируйте сплетников и недоброжелателей. Звезды советуют в эти дни поставить перед собою новую цель, которая сделает вашу жизнь ярче и интереснее.

Водолей

Начало лета испытает на прочность семейные отношения. Не принимайте спонтанных решений до конца недели. Одиноким людям середина недели подарит долгожданное знакомство. Будьте внимательнее на работе - романтичное настроение может повлиять на ваш профессионализм.

Рыбы

Деловые поездки, встречи и совещания пройдут успешно, но усталость не позволит получить от этого радость. Сдержите себя от критики всего вокруг, которая может разрушить все достигнутое. К концу недели все изменится - поездки на природу или любимую дачу помогут вам отдохнуть.