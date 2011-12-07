Гороскоп на 18 - 24 февраля

ОвенОжидается окончательное завершение судебного дела в вашу пользу. А на работе, увы, хлопоты по поводу прибавки к зарплате окажутся напрасными. Не исключен визит родственников издалека. Именно вам следует сделать первый шаг к примирению с человеком, ссора с которым явно затянулась. ТелецНа работе перед вами откроются новые радужные перспективы. Ваши хлопоты и финансовые траты окажутся вовсе не напрасными. При этом старайтесь не реагировать на колкие замечания и придирки окружающих вас людей - они только того и ждут, чтобы вы вышли из себя и раздулся конфликт.БлизнецыБудьте осмотрительны в общении с коллегами, пресекайте любые попытки сесть вам на шею или взвалить на вас новые обязанности - такая опасность реально существует. В выходные не исключены неожиданные события, которые заставят вас пересмотреть свой взгляд на некоторые вещи. РакДела на работе и дома потребуют от вас полного погружения, так что на спокойный отдых, даже в выходные дни, времени не останется. Во второй половине недели произойдет нечто исключительное: начало служебного романа, крупный выигрыш в лотерею или неожиданный щедрый подарок родителей. ЛевВаша финансовая ситуация улучшится благодаря тому, что вы примете рискованное, но выгодное предложение. Возможно, кому-то из окружения ваша деловая активность и не понравится, поэтому старайтесь не вступать в спор и переубеждать в своей правоте. Не исключена ревность супруга.ДеваОкружающие могут высказать вам свое недовольство по поводу того, что вы придирчивы к ним. И хотя это не соответствует действительности, старайтесь не вступать в активное общение не только с коллегами, но и с окружающими, исключите новые знакомства. Главное для вас - не потерять то, что имеете.ВесыВаши физические силы на подъеме, повышен и тонус. Поэтому все на этой неделе вам с помощью интуиции будет удаваться с легкостью. В семье попытаются ограничить вашу свободу даже в малом, например, лишив вас на время личного пространства. К тому же не исключены огорчения с детьми. СкорпионВам удалось получить больше того, что требовалось. Радужное настроение первой половины рабочей недели, возможно, будет испорчено какой-то двусмысленной ситуацией, в которую вы попадете не по своей вине. Поэтому следует быть внимательным по всем вопросам, соблюдая определенные рамки. СтрелецНе пытайтесь сделать больше того, что можете: ваше физическое состояние не самое лучшее. Сложности не исключены в личной жизни - каждый из вас поймет, что нужно выходить на новый уровень, иначе неизбежно расставание. Ваши непродуманные покупки приведут к тому, что финансы окажутся в большом минусе.КозерогНе исключены яркие радостные события в жизни, они принесут много нового и неожиданного. Пусть вас не опьяняют успехи на работе: потеряв бдительность, вы рискуете пропустить выгодный шанс. Не исключено, что перед вами встанет выбор, от которого будут зависеть изменения в судьбе.ВодолейСитуация на работе и дома будет складываться так, что вашего активного участия не потребуется. Но прежде чем что-то предпринять, следует попытаться получить полную информацию, продумать запасные пути решения проблем, если они встанут перед вами. Финансовое положение не вызовет беспокойства.РыбыНаступило время реализации прежних планов. Сейчас главное - не упустить свой шанс, тогда возможно получение выгодной работы. Чтобы устранить недоговоренности в личной жизни, следует быть предельно откровенным. Будьте внимательны к знакам судьбы - не исключена опасность.