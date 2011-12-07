Гороскоп на 25 февраля - 3 марта

ОвенНе исключена физическая и эмоциональная усталость из-за того, что вы, не рассчитав свои силы, взвалили на себя слишком много обязанностей. Добиться успеха поможет коллега, с которым вас связывают не только служебные отношения. В семейной жизни полный порядок и взаимопонимание. ТелецВозможно, на этой неделе судьба порадует вас приятными сюрпризами: удачно для вас пройдут перемены на работе; человек, который вам симпатичен, обратит наконец-то на вас внимание. Однако в семье не исключены натянутые отношения со старшими родственниками.БлизнецыВсе свое время и силы на этой неделе вы посвятите реализации своего главного проекта на ближайшее время. Когда появятся первые реальные успехи, можно будет рассказать и своим близким, что их очень порадует. Но в кругу коллег пока не стоит широко распространяться о том, что вас ждет.РакОбострится ваша интуиция. Удачно решить какой-то вопрос она поможет не только вам, но и человеку, который попросит вас о помощи. Ожидаются перемены и в личной жизни - ваше терпение и спокойствие будут вознаграждены и любимый человек наконец-то останется с вами.ЛевПусть вас не огорчает ссора с любимым - просто спокойно и откровенно поговорите обо всем, что не устраивает вас обоих. С большой долей вероятности примете важное для каждого решение, страсти улягутся, и вы с легким сердцем погрузитесь в работу. А на службе окажется все не так просто...ДеваВполне вероятно, что руководство поставит перед вами сложную задачу, выполнение которой сулит повышение по службе или новое назначение, что приведет, естественно, к увеличению вашего дохода. Но пока все не будет оформлено официально, не распространяйтесь среди коллег во избежание козней.ВесыВам удастся сделать весьма важный шаг на пути к карьере, проявив при этом свои скрытые таланты. Успехи на работе повлекут за собой и новые победы в личной жизни. Однако, устав от бесконечных, порой бессмысленных встреч, вы решитесь открыться только тому, кто вас уже давно влечет к себе.СкорпионВы всем довольны и везде чувствуете себя комфортно. Наладятся отношения с коллегами (даже противниками!) по некоторым вопросам. В семье царит полное взаимопонимание. Но вот в себе разобраться вам будет труднее, так что не исключены метания и сомнения. СтрелецЧасто стали выдавать желаемое за действительное. Следует соизмерять свои силы и возможности с реальностью. В личной жизни бытовым проблемам не удастся разрушить создавшуюся идиллию в отношениях с любимым, наметится новый виток романтического обожания. КозерогВы неразумно тратите деньги, поддавшись соблазну покупки дорогой вещи, даже не посоветовавшись с близкими и не оценив свои финансовые возможности. Так что при таком сценарии придется занимать, а это грозит новой проблемой, поскольку на вас уже есть долг. Семье придется экономить на необходимом.ВодолейВ вас взыграет дух авантюризма, вы решитесь на риск и в профессиональной деятельности, и в личной жизни. Если любимый полностью вас поддержит и с удовольствием пойдет на это, то на работе сначала не все пойдет гладко. Но коллеги оценят ваше новаторство, после того как придут первые общие успехи.РыбыВелик риск попасть на удочку авантюристов, поэтому будьте разборчивы в новых знакомствах. Ничего неожиданного в личной жизни не предвидится, хотя встречи с любимым наполнятся новой радостью. У некоторых очередное увлечение окажется недолговечным, но очень полезным в плане нового опыта.