«Хан Султан. Алтын Орда»: звуки Великой степи на казанской сцене

Ставил оперу итальянский режиссер Дэвид Ливермор, сотрудничавший с Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерасом, другими звездами оперной сцены, а также с советским режиссером Андреем Тарковским. Он ставил спектакли на сценах La Scala в Милане, Римской оперы, Teatro Regio в Турине, театра Carlo Felice в Генуе.

Либретто оперы создано Маралтаем Ыбыраевым на основе произведения драматурга Алмаса Нусипа.

- Гастроли театра имени Абая приурочены к 30-летию Конституции Республики Казахстан, которое отмечается 30 августа. Турне проходит при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Министерства культуры Республики Татарстан. День Конституции Казахстана мы отмечаем масштабной премьерой оперы «Хан Султан. Алтын Орда». Казань - первый город, где представлен спектакль. Для нас это важно, потому что сегодня казахский и татарский народы в рамках казахстанско-российских отношений показывают успешный пример дружбы и сотрудничества во всех сферах, в том числе и культурно-гуманитарной, - подчеркнул генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков во время пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

- «Хан Султан. Алтын Орда» - это история женщины, которая изменила ход событий всей могущественной империи. Мы стремились придерживаться исторических фактов, поэтому обратились к профессиональным историкам. Нашими научными консультантами стали ученые в области истории Золотой Орды из Татарстана, Турции, Казахстана, - поделилась историей создания оперы директор Казахского национального театра оперы и балета имени Абая, автор идеи спектакля Айнур Копбасарова.

Композитор Хамит Шангалиев рассказал, что часто в своих произведениях использует казахские народные музыкальные инструменты, но в опере он поставил перед собой сложную задачу - передать звучание степи, дух степного народа классическими инструментами. И это ему удалось.

- Я очень рад вновь приехать в Казань. Это, можно сказать, мой второй дом, потому что уже 18 лет сотрудничаю с театром имени Мусы Джалиля, - отметил главный дирижер театра им. Абая, заслуженный деятель РК Нуржан Байбусинов. - Опера у нас получилась очень необычная, нестандартная. В музыке используются новые технологии, но они тонко передают звуки Великой степи. Благодарю руководство Татарстана, министерства культуры Татарстана и Казахстана за возможность представить международную премьеру нашего спектакля в Казани. Привезти 250 человек - симфонический оркестр, хор, артистов балета, солистов - это непросто. Очень хотелось, чтобы в недалеком будущем театр имени Джалиля приехал к нам с ответными гастролями в Алматы. С большим удовольствием встрет